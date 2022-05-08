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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию - РИА Новости, 08.05.2022
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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию - РИА Новости, 08.05.2022
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:20
2022-05-08T14:20
общество
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян."Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остаётся крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре. В последние годы в Великобритании периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, отметили в ведомстве.
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общество, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
14:20 08.05.2022
 
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию

Роспотребнадзор назвал риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низким

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.
"Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остаётся крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре. В последние годы в Великобритании периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, отметили в ведомстве.
Медики в отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:12
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян
 
ОбществоВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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