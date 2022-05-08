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Сотрудники СК осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/osmotr-1787535159.html
Сотрудники СК осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе
Сотрудники СК осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 08.05.2022
Сотрудники СК осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе
Сотрудники Следственного комитета РФ осмотрели здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:42
2022-05-08T18:02
специальная военная операция на украине
украина
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ осмотрели здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства."Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.Дополняется, что работа по фиксированию следов военных преступлений ВСУ в Донецке продолжается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс
17:42 08.05.2022 (обновлено: 18:02 08.05.2022)
 
Сотрудники СК осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе

Сотрудники СК осмотрели здания и прилегающие территории завода "Азовмаш"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе
Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории завода Азовмаш в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ осмотрели здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Дополняется, что работа по фиксированию следов военных преступлений ВСУ в Донецке продолжается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 11:47Специальная военная операция на Украине
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМариупольСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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