17:42 08.05.2022 (обновлено: 18:02 08.05.2022)
Сотрудники СК осмотрели здания завода "Азовмаш" в Мариуполе
Сотрудники СК осмотрели здания и прилегающие территории завода "Азовмаш"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе
Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ осмотрели здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш" в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Дополняется, что работа по фиксированию следов военных преступлений ВСУ в Донецке продолжается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.