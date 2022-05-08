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В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/operatory-1787557141.html
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы - РИА Новости, 08.05.2022
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы
Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:00
2022-05-08T21:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
технологии
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в область уже зашел крымский интернет-провайдер."Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые могут раздавать крымский интернет на территории Херсонской области. Операторы сотовой связи сейчас ведут переговоры и уже в ближайшие месяцы сотовые операторы России и других регионов также готовы заходить на территорию Херсона и Херсонской области и полноценно настраивать связь", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html
херсонская область
херсон
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херсонская область , херсон, технологии, запорожская область
21:00 08.05.2022 (обновлено: 21:01 08.05.2022)
 
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы

В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в область уже зашел крымский интернет-провайдер.
"Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые могут раздавать крымский интернет на территории Херсонской области. Операторы сотовой связи сейчас ведут переговоры и уже в ближайшие месяцы сотовые операторы России и других регионов также готовы заходить на территорию Херсона и Херсонской области и полноценно настраивать связь", - сказал журналистам Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонТехнологииЗапорожская область
 
 
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