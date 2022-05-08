https://ria.ru/20220508/operatory-1787557141.html

В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы

В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы - РИА Новости, 08.05.2022

В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы

Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:00

2022-05-08T21:00

2022-05-08T21:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

технологии

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_1c6de9cbd86dcdc3da2770d7ffbd2343.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в область уже зашел крымский интернет-провайдер."Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые могут раздавать крымский интернет на территории Херсонской области. Операторы сотовой связи сейчас ведут переговоры и уже в ближайшие месяцы сотовые операторы России и других регионов также готовы заходить на территорию Херсона и Херсонской области и полноценно настраивать связь", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html

херсонская область

херсон

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , херсон, технологии, запорожская область