https://ria.ru/20220508/operatory-1787557141.html
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы - РИА Новости, 08.05.2022
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы
Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:00
2022-05-08T21:00
2022-05-08T21:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
технологии
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_1c6de9cbd86dcdc3da2770d7ffbd2343.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в область уже зашел крымский интернет-провайдер."Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые могут раздавать крымский интернет на территории Херсонской области. Операторы сотовой связи сейчас ведут переговоры и уже в ближайшие месяцы сотовые операторы России и других регионов также готовы заходить на территорию Херсона и Херсонской области и полноценно настраивать связь", - сказал журналистам Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html
херсонская область
херсон
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_24:0:1923:1424_1920x0_80_0_0_0cf2e5051c30208c36ff834767ed4e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, технологии, запорожская область
21:00 08.05.2022 (обновлено: 21:01 08.05.2022)
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы
В Херсонскую область зайдут российские мобильные операторы