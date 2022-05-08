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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.05.2022
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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:38
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 21.00 8 мая."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 9 мая, в Подмосковье с 21.00 8 мая до 12.00 9 мая.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье)
07:38 08.05.2022
 
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение действовало до 21.00 8 мая.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 9 мая, в Подмосковье с 21.00 8 мая до 12.00 9 мая.
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