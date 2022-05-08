https://ria.ru/20220508/opasnost-1787463030.html
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:38
2022-05-08T07:38
2022-05-08T07:38
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 21.00 8 мая."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 9 мая, в Подмосковье с 21.00 8 мая до 12.00 9 мая.
https://ria.ru/20220507/dekoratsii-1787395247.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра