https://ria.ru/20220508/opasnost-1787463030.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.05.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T07:38

2022-05-08T07:38

2022-05-08T07:38

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 21.00 8 мая."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 9 мая, в Подмосковье с 21.00 8 мая до 12.00 9 мая.

https://ria.ru/20220507/dekoratsii-1787395247.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, московская область (подмосковье)