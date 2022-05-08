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В акции "Бессмертный полк" в Омске смогут участвовать люди с инвалидностью - РИА Новости, 08.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220508/omsk-1787522548.html
В акции "Бессмертный полк" в Омске смогут участвовать люди с инвалидностью
В акции "Бессмертный полк" в Омске смогут участвовать люди с инвалидностью - РИА Новости, 08.05.2022
В акции "Бессмертный полк" в Омске смогут участвовать люди с инвалидностью
"Бессмертный полк" в Омской области в очередной раз станет доступным для всех, пронести портреты своих героев смогут маломобильные граждане, сообщает в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:52
2022-05-08T15:52
омская область
общество
омская область
омск
день победы
акция "бессмертный полк"
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ОМСК, 8 мая – РИА Новости. "Бессмертный полк" в Омской области в очередной раз станет доступным для всех, пронести портреты своих героев смогут маломобильные граждане, сообщает в воскресенье облправительство.В шествии примут участие 47 человек с инвалидностью. С каждым индивидуально прорабатывался маршрут доставки и волонтерское сопровождение на протяжение всего пути. Предусмотрен подвоз таких людей на специализированном транспорте, а также возможные выходы из шествия."Для нас важно, чтобы люди с особенностями здоровья почувствовали заботу, да и для всех участников шествия мы постарались создать комфортные условия. Поэтому по ходу движения колоны будут организованы точки с водой, шествие будут сопровождать волонтеры-медики, которые будут находиться в прямой коммуникации с работниками скорой медицинской помощи", - рассказала член регионального штаба движения "Бессмертный полк России" Анастасия Ерахтина.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.
https://ria.ru/20220507/shestvie-1787350515.html
https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html
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общество, омская область, омск, день победы, акция "бессмертный полк"
15:52 08.05.2022
 

В акции "Бессмертный полк" в Омске смогут участвовать люди с инвалидностью

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ОМСК, 8 мая – РИА Новости. "Бессмертный полк" в Омской области в очередной раз станет доступным для всех, пронести портреты своих героев смогут маломобильные граждане, сообщает в воскресенье облправительство.
В шествии примут участие 47 человек с инвалидностью. С каждым индивидуально прорабатывался маршрут доставки и волонтерское сопровождение на протяжение всего пути. Предусмотрен подвоз таких людей на специализированном транспорте, а также возможные выходы из шествия.
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 08:58Омская область
В Омске в рамках "Бессмертного полка" пройдет водное шествие
"Для нас важно, чтобы люди с особенностями здоровья почувствовали заботу, да и для всех участников шествия мы постарались создать комфортные условия. Поэтому по ходу движения колоны будут организованы точки с водой, шествие будут сопровождать волонтеры-медики, которые будут находиться в прямой коммуникации с работниками скорой медицинской помощи", - рассказала член регионального штаба движения "Бессмертный полк России" Анастасия Ерахтина.
Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.
Ранее сообщалось, что в этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.

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