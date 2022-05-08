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Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР
Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР
Губернатор Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в городе именами героев-освободителей ДНР, рассказал... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:57
2022-05-08T11:57
2022-05-08T11:58
общество
александр захарченко
омск
донецкая народная республика
донбасс
омский городской совет
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ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в городе именами героев-освободителей ДНР, рассказал руководитель региона в своем официальном Telegram-канале.Назвать две новые улицы планируется в новом строящемся на Левом берегу Омска микрорайоне "Зеленая река"."Предложил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту назвать две новые улицы в строящемся на Левом берегу микрорайоне "Зелёная Река" именами героев-освободителей ДНР Александра Захарченко и Владимира Жоги. Руководитель города инициативу поддержал", - написал Бурков.Положительное решение по этому вопросу приняли и на топонимической комиссии. На ближайшем заседании Омского городского совета обсудят этот вопрос."Глава Донецкой Народной Республики и легендарный комбат "Спарты" отдали жизни за правду и мир без нацизма! Герои мужественно защищали народ Донбасса от украинских националистов. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений", - рассказал губернатор Бурков.
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общество, александр захарченко, омск, донецкая народная республика, донбасс, омский городской совет
11:57 08.05.2022 (обновлено: 11:58 08.05.2022)
Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР
Глава Омской области Бурков предложил назвать две улицы именами героев-освободителей ДНР