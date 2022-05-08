https://ria.ru/20220508/omsk-1787490864.html

Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР

Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР - РИА Новости, 08.05.2022

Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в городе именами героев-освободителей ДНР, рассказал... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:57

2022-05-08T11:57

2022-05-08T11:58

общество

александр захарченко

омск

донецкая народная республика

донбасс

омский городской совет

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ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в городе именами героев-освободителей ДНР, рассказал руководитель региона в своем официальном Telegram-канале.Назвать две новые улицы планируется в новом строящемся на Левом берегу Омска микрорайоне "Зеленая река"."Предложил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту назвать две новые улицы в строящемся на Левом берегу микрорайоне "Зелёная Река" именами героев-освободителей ДНР Александра Захарченко и Владимира Жоги. Руководитель города инициативу поддержал", - написал Бурков.Положительное решение по этому вопросу приняли и на топонимической комиссии. На ближайшем заседании Омского городского совета обсудят этот вопрос."Глава Донецкой Народной Республики и легендарный комбат "Спарты" отдали жизни за правду и мир без нацизма! Герои мужественно защищали народ Донбасса от украинских националистов. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений", - рассказал губернатор Бурков.

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Дарья Буймова

общество, александр захарченко, омск, донецкая народная республика, донбасс, омский городской совет