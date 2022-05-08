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США ввели новые визовые ограничения против 2,6 тысячи российских военных - РИА Новости, 08.05.2022
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США ввели новые визовые ограничения против 2,6 тысячи российских военных
США ввели новые визовые ограничения против 2,6 тысячи российских военных - РИА Новости, 08.05.2022
США ввели новые визовые ограничения против 2,6 тысячи российских военных
Введенные в рамках антироссийских санкций США новые визовые ограничения коснулись 2,6 тысячи военных РФ, сообщил госдеп. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:50
2022-05-08T20:55
в мире
сша
дмитрий павлюченков
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донбасс
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Введенные в рамках антироссийских санкций США новые визовые ограничения коснулись 2,6 тысячи военных РФ, сообщил госдеп."Принятые действия: визовые ограничения в отношении 2596 военных РФ и 13 военных чиновников Белоруссии", - говорится в распространенном пресс-службой госдепа сообщении.Под ограничения попали те, кого США считают поддерживающими, вовлеченными или ответственными за российскую спецоперацию на Украине, сообщил госдеп. Ранее администрация США сообщила, что очередные визовые ограничения стали частью принятых антироссийских мер.Визовым ограничениям подвергли также властей Донецкой и Луганской народных республик, сообщило ведомство.Санкциям подвергли трех белорусских чиновников Дмитрия Павлюченко, Юрия Сивакова и Виктора Шеймана, говорится в сообщении.Кроме того санкциям подвергли восемь судоходных компаний из РФ и 69 судов, в списке: "Оборонлогистика", "Трансморфлот", Северная морская компания и другие, сообщил госдеп.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787544841.html
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в мире, сша, дмитрий павлюченков, украина, лнр, донбасс, государственный департамент сша
20:50 08.05.2022 (обновлено: 20:55 08.05.2022)
 
США ввели новые визовые ограничения против 2,6 тысячи российских военных

В Госдепе сообщили, что под визовые ограничения США попали 2,6 тысячи военных России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Введенные в рамках антироссийских санкций США новые визовые ограничения коснулись 2,6 тысячи военных РФ, сообщил госдеп.
"Принятые действия: визовые ограничения в отношении 2596 военных РФ и 13 военных чиновников Белоруссии", - говорится в распространенном пресс-службой госдепа сообщении.
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Под ограничения попали те, кого США считают поддерживающими, вовлеченными или ответственными за российскую спецоперацию на Украине, сообщил госдеп. Ранее администрация США сообщила, что очередные визовые ограничения стали частью принятых антироссийских мер.
Визовым ограничениям подвергли также властей Донецкой и Луганской народных республик, сообщило ведомство.
Санкциям подвергли трех белорусских чиновников Дмитрия Павлюченко, Юрия Сивакова и Виктора Шеймана, говорится в сообщении.
Кроме того санкциям подвергли восемь судоходных компаний из РФ и 69 судов, в списке: "Оборонлогистика", "Трансморфлот", Северная морская компания и другие, сообщил госдеп.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреСШАДмитрий ПавлюченковУкраинаЛНРДонбассГосударственный департамент США
 
 
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