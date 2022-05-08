https://ria.ru/20220508/ogon-1787569503.html

Огонь с Могилы Неизвестного Солдата передали ветеранам Израиля

Огонь с Могилы Неизвестного Солдата передали ветеранам Израиля - РИА Новости, 08.05.2022

Огонь с Могилы Неизвестного Солдата передали ветеранам Израиля

Огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве впервые был доставлен в Израиль накануне Дня Победы, церемония передачи частиц огня ветеранам и организациям... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:49

2022-05-08T23:49

2022-05-08T23:55

день победы — 2022

в мире

израиль

иерусалим

кнессет израиля

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день победы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве впервые был доставлен в Израиль накануне Дня Победы, церемония передачи частиц огня ветеранам и организациям соотечественников прошла в Русском Доме в Тель-Авиве.В этом году Израиль впервые включен в число стран, где проводится акция по доставке частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля."В канун Дня Победы мы хотим передать частицу огня ветеранам в память о нашей великой Победе, как дань уважения всем тем, кому мы можем сказать спасибо за нашу жизнь сегодня. Сегодня в нашей акции принимают участие организации из разных городов Израиля, в том числе из Ашдода и из Хайфы", - рассказала российским журналистам член центрального штаба Объединенного Народного Фронта Елена Гринь.В присутствии представителей прессы и общественных организаций 12 частиц огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве были переданы организациям соотечественников и ветеранским объединениям Израиля. Посол России в Израиля Анатолий Викторов рассказал РИА Новости, что в еврейском государстве к этой акции сразу проявили живой интерес. Содействие в церемонии передачи огня оказали представители российской дипмиссии, Русского дома, представители Россотрудничества."Начиная с завтрашнего дня частица огня будет использоваться в проведении памятных праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в том числе у памятника воинам Красной Армии "Крылья" в Нетании и "Свеча памяти" в Иерусалиме. Огонь будет доставлен также и ветеранам, которые проявили интерес, которые хотят вспомнить о своих ветеранских боевых годах и погибших товарищах", - сказал Викторов российским журналистам.С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Кнессет собирался на специальное заседание, в школах проходили тематические уроки, к многочисленным памятникам и стелам, посвященным воинам Красной Армии возлагались цветы.В этом году отвечающее за празднование Дня Победы министерство абсорбции ограничило число мероприятий. Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены по решению министра интеграции Пнины Тамано-Шата. Министр в интервью телеканалу КАН отметила, что решение принято после консультаций в том числе и с ветеранскими организациями Израиля. В этом году Кнессет Израиля проведет внеочередное заседание, посвященное 77-й годовщине победы над нацистской Германией, 10 мая, сообщила правительственная пресс-служба.

https://ria.ru/20220508/ogon-1787523090.html

https://ria.ru/20220508/pobeda-1787475051.html

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в мире, израиль, иерусалим, кнессет израиля, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы