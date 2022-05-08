https://ria.ru/20220508/ogon-1787523090.html

Народный фронт доставил в город Счастье в ЛНР частицу Вечного огня

Народный фронт доставил в город Счастье в ЛНР частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2022

Народный фронт доставил в город Счастье в ЛНР частицу Вечного огня

Общероссийский Народный фронт в рамках патриотической акции "Огонь памяти" доставил частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве в освобожденный... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:56

2022-05-08T15:56

2022-05-08T15:56

день победы — 2022

счастье (город)

луганская народная республика

донецкая народная республика

общероссийский народный фронт

украина

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт в рамках патриотической акции "Огонь памяти" доставил частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве в освобожденный город Счастье в Луганской народной республике, сообщил журналистам заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольный.Ранее в пресс-службе ОНФ заявили, что доставили частицы Вечного огня в города Луганской и Донецкой народных республик. Торжественные церемонии зажжения Вечного огня от частицы пламени в Александровском саду также прошли в городах Антрацит и Краснодон в ЛНР."К 9 мая мы начали готовиться сильно загодя, составили карту поврежденных памятников бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Один из них здесь, в Счастье. Это братская могила… Мы старались максимально привести в порядок ее, заменить плиты гранитные, прибраться. Ну, и конечно, мы не могли не привезти сюда огонь с мемориала Неизвестному солдату в Александровском саду", - сказал Подольный.Он уточнил, что данная акция проводится уже не первый год, в этом году огни завезли в 12 стран мира "в память о том, что было, и как напоминание о том, что это снова не должно случиться."Это очень важно помнить, очень важно чувствовать, рассказывать об этом нашим детям, рассказывать об этом тем детям, которые все восемь лет были этого лишены. Спасибо тем, кто его здесь принимает и, конечно, спасибо тем ребятам, которые сейчас на передовой", - сказал замруководителя исполкома ОНФ.Торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени в Александровском саду в городе Счастье прошла у братской могилы Советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. По словам руководителя регионального исполнительного комитета ОНФ в ЛНР Анны Еременко, этот памятник пострадал во время активных боевых действий в данном районе и сейчас при поддержке ОНФ был восстановлен, в дальнейшем планируется его полная реконструкция.Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионах ветеранам передали около 100 лампад с частицами Вечного огня.

https://ria.ru/20220508/pobeda-1787475051.html

https://ria.ru/20220507/ogon-1787388241.html

счастье (город)

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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счастье (город), луганская народная республика, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, украина