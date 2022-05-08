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ВСУ за пять минут обстреляли Горловку и Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за пять минут обстреляли Горловку и Кировский район Донецка
ВСУ за пять минут обстреляли Горловку и Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.05.2022
ВСУ за пять минут обстреляли Горловку и Кировский район Донецка
Украинские войска за пять минут обстреляли населенный пункт Горловка и Кировский район города Донецка, применив крупнокалиберные пулеметы и снаряды калибром 122 РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:17
2022-05-08T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенный пункт Горловка и Кировский район города Донецка, применив крупнокалиберные пулеметы и снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы... 09.25 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, горловка
10:17 08.05.2022
 
ВСУ за пять минут обстреляли Горловку и Кировский район Донецка

ДНР: украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Кировский район Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенный пункт Горловка и Кировский район города Донецка, применив крупнокалиберные пулеметы и снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы... 09.25 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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