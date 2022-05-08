https://ria.ru/20220508/obstrely-1787472134.html

Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР

Украинские войска в 08.25 обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:15

2022-05-08T09:15

2022-05-08T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 08.25 обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено 40 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также сообщило, что украинские войска в 08.50 выпустили по Железной Балке 37 гранат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/raspad-1787471602.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр