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Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/obstrely-1787472134.html
Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР
Украинские войска в 08.25 обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:15
2022-05-08T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 08.25 обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено 40 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также сообщило, что украинские войска в 08.50 выпустили по Железной Балке 37 гранат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр
09:15 08.05.2022 (обновлено: 09:50 08.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР

Украинские войска выпустили 40 мин по Железной Балке в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 08.25 обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено 40 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство также сообщило, что украинские войска в 08.50 выпустили по Железной Балке 37 гранат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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