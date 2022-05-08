https://ria.ru/20220508/obstrel-1787510840.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:24

2022-05-08T14:24

2022-05-08T14:42

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

россия

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

россия

ясиноватая

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, в мире, россия, ясиноватая, донецкая народная республика