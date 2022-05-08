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При обстреле Широкой Балки украинскими военными была ранена женщина

При обстреле Широкой Балки украинскими военными была ранена женщина - РИА Новости, 08.05.2022

При обстреле Широкой Балки украинскими военными была ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Широкая Балка со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:41

2022-05-08T12:41

2022-05-08T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Широкая Балка со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела горловского поселка Широкая Балка со стороны вооруженных формирований Украины ранена женщина", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/magadan-1787459046.html

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россия

донбасс

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс