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Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787480384.html
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град",... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:35
2022-05-08T10:35
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Железная Балка, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
10:35 08.05.2022
 
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Железная Балка, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
07:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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