https://ria.ru/20220508/obstrel-1787480384.html

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Железной Балке

Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град",... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:35

2022-05-08T10:35

2022-05-08T10:35

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Железная Балка, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/golmovskiy-1787463268.html

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россия

донбасс

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс