https://ria.ru/20220508/obstrel-1787470405.html

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, 9 человек были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:04

2022-05-08T09:04

2022-05-08T09:13

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, 9 человек были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 238 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девяти мирных жителей в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясном", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 30 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Ясном, Ясиноватой, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/obstrel-1787450266.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр