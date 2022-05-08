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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787470405.html
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, 9 человек были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:04
2022-05-08T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, 9 человек были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 238 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девяти мирных жителей в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясном", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 30 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Ясном, Ясиноватой, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/obstrel-1787450266.html
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в мире, украина, днр
09:04 08.05.2022 (обновлено: 09:13 08.05.2022)
 
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, пострадавший при обстреле
Дом, пострадавший при обстреле - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, пострадавший при обстреле. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, 9 человек были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 238 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девяти мирных жителей в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 30 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Ясном, Ясиноватой, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Минобороны РФ: боевики в форме ВС РФ обстреливали жилые дома в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНР
 
 
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