Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами
Осколки разбитого окна жилого дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, использовав крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 23.55 (совпадает с мск), по Петровскому району города было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.