https://ria.ru/20220508/neft-1787543679.html
Страны G7 сократят или запретят импорт нефти из России, заявил Белый дом
Страны G7 сократят или запретят импорт нефти из России, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.05.2022
Страны G7 сократят или запретят импорт нефти из России, заявил Белый дом
Страны G7 собираются сократить или запретить импорт нефти из России, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:04
2022-05-08T19:04
2022-05-08T19:04
в мире
джо байден
владимир зеленский
сша
g7
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Страны G7 собираются сократить или запретить импорт нефти из России, сообщил Белый дом."Сегодня все странны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти", - говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности Белого дома сообщении.Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга сообщил журналистам, что США призывают страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.Президент США Джо Байден в воскресенье, как сообщалось, планировал провести видео конференцию с лидерами G7, к участию в ней приглашали Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20220508/neft-1787526088.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, g7, администрация президента сша
Страны G7 сократят или запретят импорт нефти из России, заявил Белый дом
Белый дом: страны G7 собираются сократить или запретить импорт нефти из России