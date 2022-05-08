https://ria.ru/20220508/nedruzhestvennye-1787516961.html

Климов объяснил, когда страны можно исключать из списка недружественных

Климов объяснил, когда страны можно исключать из списка недружественных - РИА Новости, 08.05.2022

Климов объяснил, когда страны можно исключать из списка недружественных

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает правильным исключать страны из списка недружественных России по мере налаживания... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:14

2022-05-08T15:14

2022-05-08T15:14

андрей климов

совет федерации рф

нато

оон

сша

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает правильным исключать страны из списка недружественных России по мере налаживания отношений и компенсации нанесенного ущерба, начиная с 2014 года."Было бы логичным исключать из нашего списка недружественных только и тогда те государства, которые на практике должным образом докажут свою лояльность Москве и компенсируют нам в разумные сроки нанесённый ими России реальный ущерб в период с 2014 (года)", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Политик также напомнил "коллегам из Хельсинки и Стокгольма, что в случае вступления в НАТО они де-юре станут соучастниками прокси-войны с РФ". "Пусть потом не обижаются. Прощать и "забывать" нельзя никого и ничего. Это - главный урок, который пора бы нам извлечь", - написал Климов.По его словам, сказанное не о "мстительности" или "агрессивности" политики России, а о необходимости максимального расширения инструментария РФ с учётом опыта Российской империи, СССР и нынешних событий. "Это о том, что излишнее благородство Москвы лишь поощряло новые наскоки супостатов. Они, увы, понимают лишь язык силы", - подчеркнул он.Климов отметил, что с 24 февраля 2022 мы получили право действовать активно "из-за хронического саботажа Вашингтона и его сателлитов устава ООН, их высокомерного отказа от решения международных проблем на основе равноправных и конструктивных переговоров по глобальной и европейской безопасности с РФ, которые мы терпеливо предлагали Западу начиная минимум с 2007 (года)"."Добро пожаловать в новую эпоху, не слишком уважаемые теперь нами высокопоставленные дамы и господа из Вашингтона и прочих натовских столиц", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785895714.html

https://ria.ru/20220428/polsha-1785949490.html

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андрей климов, совет федерации рф, нато, оон, сша