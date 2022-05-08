https://ria.ru/20220508/natsisty-1787496190.html
Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы
Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2022
Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны стойкости, долгих лет, всем жителям Украины – мирного и справедливого... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:29
2022-05-08T12:29
2022-05-08T12:35
день победы — 2022
день победы
украина
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны стойкости, долгих лет, всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, "стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей".Путин также подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен."В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Неисчислимые жертвы, понесённые во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению", - добавил Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, украина, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
12:29 08.05.2022 (обновлено: 12:35 08.05.2022)
Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы
Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной стойкости и долгих лет жизни