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Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы

Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2022

Путин поздравил ветеранов войны и граждан Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны стойкости, долгих лет, всем жителям Украины – мирного и справедливого... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:29

2022-05-08T12:29

2022-05-08T12:35

день победы — 2022

день победы

украина

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны стойкости, долгих лет, всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, "стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей".Путин также подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен."В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Неисчислимые жертвы, понесённые во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению", - добавил Путин.

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Влада Копылова

день победы, украина, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)