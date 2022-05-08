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Шольц: Берлин не допустит, чтобы НАТО стала участницей конфликта на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/nato-1787558298.html
Шольц: Берлин не допустит, чтобы НАТО стала участницей конфликта на Украине
Шольц: Берлин не допустит, чтобы НАТО стала участницей конфликта на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Шольц: Берлин не допустит, чтобы НАТО стала участницей конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к гражданам по случаю Дня освобождения Германии от национал-социализма, заверив их, что Берлин не примет никаких решений,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:13
2022-05-08T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
германия
берлин (город)
нато
украина
олаф шольц
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к гражданам по случаю Дня освобождения Германии от национал-социализма, заверив их, что Берлин не примет никаких решений, которые могли бы сделать НАТО участницей конфликта Украины и России.Как правило канцлер ФРГ не выступает с телеобращениями по случаю 8 мая, однако Шольц пояснил, что "для меня это 8 мая как никакое другое, поэтому я обращаюсь к вам сегодня", связав это с событиями на Украине. Он отметил, что русские и украинцы вместе противостояли нацистскому режиму во Второй мировой войне."Германия тогда совершила преступление против обеих наций, как русских, так и украинцев. С обеими мы десятилетиями стремимся к примирению. Сейчас однако президент России (Владимир) Путин хочет подчинить Украину, уничтожить ее культуру и идентичность. Президент Путин ставит равенство между его варварской наступательной войной с борьбой против национал-социализма. Это фальсифицирует историю и это подло. Наша обязанность сказать это прямо", - заявил Шольц.Он отметил, что в силу исторического прошлого Германия может только быть на стороне подвергшегося нападению и поддерживать Украину. "Не делать этого значит капитулировать перед неприкрытым насилием и укреплять агрессора", - добавил канцлер.После этого он заверил немцев, что во всех усилиях Берлина поддерживать Украину правительство будет руководствоваться принципом не наносить ущерб Германии. "Мы в то же время не делаем все, что тот или иной от нас требует. Потому что в своей присяге я поклялся, что будут предотвращать ущерб немецкому народу", - заявил Шольц.После этого он перечислил четыре принципа, которые позволят гарантировать это."Мы не примем никаких решений, которые сделают НАТО участницей войны. Мое решение непоколебимо. То, что не должно быть мировой войны, тем более между ядерными державами, это тоже урок 8 мая", - заявил канцлер.Другими принципами он назвал то, что Германия не будет действовать в одиночку, что Германия не допустит снижения боеспособности бундесвера, что все, что делает Германия с союзниками не будет вредить им больше, чем России.Канцлер добавил, что не знает, когда закончатся боевые действия на Украине, но отметил, что уверен в том, что "Путин не выиграет войну, Украина выстоит, свобода и безопасность победят, как свобода и безопасности достигли триумфа 77 лет назад против несвободы, насилия и диктатуры". "Вносить в это вклад обозначает сегодня "никогда больше", в этом завещание 8 мая", - заявил Шольц.
https://ria.ru/20220508/nato-1787523441.html
https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html
германия
берлин (город)
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в мире, германия, берлин (город), нато, украина, олаф шольц
21:13 08.05.2022
 
Шольц: Берлин не допустит, чтобы НАТО стала участницей конфликта на Украине

Шольц: Берлин не примет решений, которые бы сделали НАТО участницей конфликта РФ и Украины

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к гражданам по случаю Дня освобождения Германии от национал-социализма, заверив их, что Берлин не примет никаких решений, которые могли бы сделать НАТО участницей конфликта Украины и России.
Как правило канцлер ФРГ не выступает с телеобращениями по случаю 8 мая, однако Шольц пояснил, что "для меня это 8 мая как никакое другое, поэтому я обращаюсь к вам сегодня", связав это с событиями на Украине. Он отметил, что русские и украинцы вместе противостояли нацистскому режиму во Второй мировой войне.
"Германия тогда совершила преступление против обеих наций, как русских, так и украинцев. С обеими мы десятилетиями стремимся к примирению. Сейчас однако президент России (Владимир) Путин хочет подчинить Украину, уничтожить ее культуру и идентичность. Президент Путин ставит равенство между его варварской наступательной войной с борьбой против национал-социализма. Это фальсифицирует историю и это подло. Наша обязанность сказать это прямо", - заявил Шольц.
Он отметил, что в силу исторического прошлого Германия может только быть на стороне подвергшегося нападению и поддерживать Украину. "Не делать этого значит капитулировать перед неприкрытым насилием и укреплять агрессора", - добавил канцлер.
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После этого он заверил немцев, что во всех усилиях Берлина поддерживать Украину правительство будет руководствоваться принципом не наносить ущерб Германии. "Мы в то же время не делаем все, что тот или иной от нас требует. Потому что в своей присяге я поклялся, что будут предотвращать ущерб немецкому народу", - заявил Шольц.
После этого он перечислил четыре принципа, которые позволят гарантировать это.
"Мы не примем никаких решений, которые сделают НАТО участницей войны. Мое решение непоколебимо. То, что не должно быть мировой войны, тем более между ядерными державами, это тоже урок 8 мая", - заявил канцлер.
Другими принципами он назвал то, что Германия не будет действовать в одиночку, что Германия не допустит снижения боеспособности бундесвера, что все, что делает Германия с союзниками не будет вредить им больше, чем России.
Канцлер добавил, что не знает, когда закончатся боевые действия на Украине, но отметил, что уверен в том, что "Путин не выиграет войну, Украина выстоит, свобода и безопасность победят, как свобода и безопасности достигли триумфа 77 лет назад против несвободы, насилия и диктатуры". "Вносить в это вклад обозначает сегодня "никогда больше", в этом завещание 8 мая", - заявил Шольц.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияБерлин (город)НАТОУкраинаОлаф Шольц
 
 
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