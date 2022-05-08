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Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая - РИА Новости, 08.05.2022
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Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая
Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая - РИА Новости, 08.05.2022
Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая
НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет журналист... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:53
2022-05-08T19:53
политика
россия
нато
китай
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет журналист Multipolarista Бенджамин Нортон.Как отмечается в статье, Североатлантический альянс уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь он нацелился на Москву и Пекин.Возглавляемый Соединенными Штатами блок наводнил Украину оружием и обучил ультраправых боевиков, параллельно он начал экспансию в Азии с целью осадить двух своих противников, подчеркнул автор.Нортон заметил, что 6-7 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов альянса в Брюсселе были представители нескольких европейских стран, не входящих в НАТО (Грузия, Финляндия и Швеция). Но еще более примечательным было присутствие чиновников из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.Запад неоднократно нарушал обещания и расширялся до границ России, окружая Москву в военном отношении. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы обложить со всех сторон и Пекин, заключил колумнист.
https://ria.ru/20220508/tsel-1787526520.html
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политика, россия, нато, китай
18:53 08.05.2022 (обновлено: 19:53 08.05.2022)
 
Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая

Multipolarista: НАТО окружает Россию и Китай через военные соглашения со странами Азии

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет журналист Multipolarista Бенджамин Нортон.
Как отмечается в статье, Североатлантический альянс уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь он нацелился на Москву и Пекин.
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Возглавляемый Соединенными Штатами блок наводнил Украину оружием и обучил ультраправых боевиков, параллельно он начал экспансию в Азии с целью осадить двух своих противников, подчеркнул автор.
Нортон заметил, что 6-7 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов альянса в Брюсселе были представители нескольких европейских стран, не входящих в НАТО (Грузия, Финляндия и Швеция). Но еще более примечательным было присутствие чиновников из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

"США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами", — рассуждает обозреватель.

Запад неоднократно нарушал обещания и расширялся до границ России, окружая Москву в военном отношении. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы обложить со всех сторон и Пекин, заключил колумнист.
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