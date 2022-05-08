18:53 08.05.2022 (обновлено: 19:53 08.05.2022)
Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая
Multipolarista: НАТО окружает Россию и Китай через военные соглашения со странами Азии
© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет журналист Multipolarista Бенджамин Нортон.
Как отмечается в статье, Североатлантический альянс уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь он нацелился на Москву и Пекин.
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Нортон заметил, что 6-7 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов альянса в Брюсселе были представители нескольких европейских стран, не входящих в НАТО (Грузия, Финляндия и Швеция). Но еще более примечательным было присутствие чиновников из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.
"США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами", — рассуждает обозреватель.
Запад неоднократно нарушал обещания и расширялся до границ России, окружая Москву в военном отношении. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы обложить со всех сторон и Пекин, заключил колумнист.