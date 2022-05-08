https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html

Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая

Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая - РИА Новости, 08.05.2022

Раскрыт план НАТО по "военному окружению" России и Китая

НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет журналист... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:53

2022-05-08T18:53

2022-05-08T19:53

политика

россия

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китай

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет журналист Multipolarista Бенджамин Нортон.Как отмечается в статье, Североатлантический альянс уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь он нацелился на Москву и Пекин.Возглавляемый Соединенными Штатами блок наводнил Украину оружием и обучил ультраправых боевиков, параллельно он начал экспансию в Азии с целью осадить двух своих противников, подчеркнул автор.Нортон заметил, что 6-7 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов альянса в Брюсселе были представители нескольких европейских стран, не входящих в НАТО (Грузия, Финляндия и Швеция). Но еще более примечательным было присутствие чиновников из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.Запад неоднократно нарушал обещания и расширялся до границ России, окружая Москву в военном отношении. Теперь цель Вашингтона состоит в том, чтобы обложить со всех сторон и Пекин, заключил колумнист.

https://ria.ru/20220508/tsel-1787526520.html

https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

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китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, нато, китай