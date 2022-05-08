15:59 08.05.2022 (обновлено: 16:22 08.05.2022)
В Италии прошел марш против вмешательства НАТО в кризис на Украине
Жители Вероны вышли на марш против вмешательства сил НАТО в украинский кризис
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жители итальянской Вероны вышли на марш против НАТО и вмешательства альянса в украинский кризис, сообщило местное издание Verona Sera. Видеоролик с участниками акции опубликовал телеканал "360".
По информации СМИ, движение "Комитет свободы Вероны" собрало жителей города на Пьяцца-Арсенале, участники шествия пронесли плакаты "НАТО... Создана, чтобы провоцировать" и "К черту Байдена". Организаторы марша заявили, что освещение происходящего на Украине отличается однобокостью, что заставило "Комитет свободы Вероны" высказать свое мнение.
"В течение нескольких недель мы не занимали четкой позиции в отношении конфликта на Украине. <...> Он организован, ведется и поддерживается западными силами, маневрирующими под руководством НАТО. НАТО расправляется с украинским народом. И вассальные правительства подчиняются. Именно по этой причине мы решили отреагировать, назвав вещи своими именами, как есть", — отметили организаторы митинга.
В материале Verona Sera также сообщается, что "Комитет свободы Вероны" ранее отправил открытое письмо в российское посольство, в котором движение выразило несогласие с решением итальянского правительства отправить оружие на Украину.
Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим увеличит объем помощи Киеву до 800 миллионов евро и уже выделил около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Объемы и конкретные параметры поставок оружия Украине засекречены.