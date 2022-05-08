https://ria.ru/20220508/nato-1787523441.html

В Италии прошел марш против вмешательства НАТО в кризис на Украине

В Италии прошел марш против вмешательства НАТО в кризис на Украине - РИА Новости, 08.05.2022

В Италии прошел марш против вмешательства НАТО в кризис на Украине

Жители итальянской Вероны вышли на марш против НАТО и вмешательства альянса в украинский кризис, сообщило местное издание Verona Sera. Видеоролик с участниками... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:59

2022-05-08T15:59

2022-05-08T16:22

в мире

марио драги

украина

италия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жители итальянской Вероны вышли на марш против НАТО и вмешательства альянса в украинский кризис, сообщило местное издание Verona Sera. Видеоролик с участниками акции опубликовал телеканал "360".По информации СМИ, движение "Комитет свободы Вероны" собрало жителей города на Пьяцца-Арсенале, участники шествия пронесли плакаты "НАТО... Создана, чтобы провоцировать" и "К черту Байдена". Организаторы марша заявили, что освещение происходящего на Украине отличается однобокостью, что заставило "Комитет свободы Вероны" высказать свое мнение."В течение нескольких недель мы не занимали четкой позиции в отношении конфликта на Украине. <...> Он организован, ведется и поддерживается западными силами, маневрирующими под руководством НАТО. НАТО расправляется с украинским народом. И вассальные правительства подчиняются. Именно по этой причине мы решили отреагировать, назвав вещи своими именами, как есть", — отметили организаторы митинга.В материале Verona Sera также сообщается, что "Комитет свободы Вероны" ранее отправил открытое письмо в российское посольство, в котором движение выразило несогласие с решением итальянского правительства отправить оружие на Украину.Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим увеличит объем помощи Киеву до 800 миллионов евро и уже выделил около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Объемы и конкретные параметры поставок оружия Украине засекречены.

https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, марио драги, украина, италия, нато, рим