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Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО - РИА Новости, 08.05.2022
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Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО
Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО - РИА Новости, 08.05.2022
Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал её не допускать, об этом он сообщил в РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:53
2022-05-08T12:53
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал её не допускать, об этом он сообщил в своём Telegram-канале."В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли", - написал он."НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ - расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений", - добавил Рогозин.Он считает, что специальная военная операция теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет её "войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство".Рогозин подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы."И это надо делать немедленно и быстро", - заключает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/nato-1787382249.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, россия, нато, безопасность
12:53 08.05.2022
 
Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО

Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россия уничтожит страны НАТО в случае ядерной войны за полчаса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал её не допускать, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли", - написал он.
"НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ - расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений", - добавил Рогозин.
Он считает, что специальная военная операция теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет её "войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство".
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 13:25
НАТО не увидела признаков повышенной готовности российских ядерных сил
Рогозин подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы.
"И это надо делать немедленно и быстро", - заключает он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 21:52
Ядерный удар со стороны России может быть только ответным, заявил Володин
 
Дмитрий РогозинРоскосмосРоссияНАТОБезопасность
 
 
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