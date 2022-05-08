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"Поезд Победы" стартует 9 мая с Киевского вокзала - РИА Новости, 08.05.2022
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"Поезд Победы" стартует 9 мая с Киевского вокзала
"Поезд Победы" стартует 9 мая с Киевского вокзала - РИА Новости, 08.05.2022
"Поезд Победы" стартует 9 мая с Киевского вокзала
Иммерсивный историко-просветительский музей "Поезд Победы" начнет свою работу на Киевском вокзале 9 мая в полдень, сообщили организаторы проекта. В этом году в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:02
2022-05-08T14:02
общество
технологии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Иммерсивный историко-просветительский музей "Поезд Победы" начнет свою работу на Киевском вокзале 9 мая в полдень, сообщили организаторы проекта. В этом году в экспозицию добавили документы и предметы, свидетельствующие о преступлениях неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.Зрители смогут увидеть подлинники документов, книги, форму и агитационную атрибутику украинских националистов, предметы с нацистской символикой, а также мультимедийные материалы о преступлениях против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах."Интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны", – говорится в пресс-релизе организаторов. Многие уникальные экспонаты и документы представлены впервые.Иммерсивная инсталляция "Поезд Победы", размещенная в подвижном составе поезда, была основана в 2020 году. Посетить ее смогут зрители строго старше 12 лет с 9 по 15 мая. Для этого нужно приобрести бесплатный билет и пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Там же можно уточнить детали посещения музея.
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общество, технологии, день победы
14:02 08.05.2022
 

"Поезд Победы" стартует 9 мая с Киевского вокзала

© поездпобеды.рфИммерсивный историко-просветительский музей "Поезд Победы"
Иммерсивный историко-просветительский музей Поезд Победы
© поездпобеды.рф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Иммерсивный историко-просветительский музей "Поезд Победы" начнет свою работу на Киевском вокзале 9 мая в полдень, сообщили организаторы проекта. В этом году в экспозицию добавили документы и предметы, свидетельствующие о преступлениях неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.
Зрители смогут увидеть подлинники документов, книги, форму и агитационную атрибутику украинских националистов, предметы с нацистской символикой, а также мультимедийные материалы о преступлениях против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах.
Прибытие ретро-поезда Победа во Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Из Благовещенская отправился ретропоезд "Победа"
"Интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны", – говорится в пресс-релизе организаторов. Многие уникальные экспонаты и документы представлены впервые.
Иммерсивная инсталляция "Поезд Победы", размещенная в подвижном составе поезда, была основана в 2020 году. Посетить ее смогут зрители строго старше 12 лет с 9 по 15 мая. Для этого нужно приобрести бесплатный билет и пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Там же можно уточнить детали посещения музея.
 
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