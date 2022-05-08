https://ria.ru/20220508/moskva-1787514090.html

Москву ко Дню Победы украсили более тысячи тематических плакатов

Москву ко Дню Победы украсили более тысячи тематических плакатов - РИА Новости, 08.05.2022

Москву ко Дню Победы украсили более тысячи тематических плакатов

Более тысячи тематических плакатов украсили Москву ко Дню Победы, сообщил заммэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:40

2022-05-08T14:40

2022-05-08T14:40

день победы — 2022

общество

городское хозяйство москвы

новый арбат

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более тысячи тематических плакатов украсили Москву ко Дню Победы, сообщил заммэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков."На афишных стендах, городских билбордах, в том числе цифровых, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместили более 1 тысячи тематических плакатов. Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на "домах-книжках" на Новом Арбате", – рассказал Бирюков.Сообщается, что в День Победы на части центральных улиц архитектурно-художественная подсветка будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20220507/sazhentsy-1787391307.html

новый арбат

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, день победы