https://ria.ru/20220508/miting-1787500340.html

Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри

Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022

Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри

Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа". РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:55

2022-05-08T12:55

2022-05-08T16:14

в мире

гюмри

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа".Митинг организован по инициативе участников автопробега, стартовавшего в воскресенье утром из Еревана.По дороге в Гюмри сторонники Пашиняна попытались остановить автопробег, однако его участники после вынужденной остановки продолжили свой путь.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220507/oppozitsiya-1787437648.html

гюмри

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ереван

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гюмри, армения, ереван