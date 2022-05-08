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Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022
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Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри
Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа". РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:55
2022-05-08T16:14
в мире
гюмри
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа".Митинг организован по инициативе участников автопробега, стартовавшего в воскресенье утром из Еревана.По дороге в Гюмри сторонники Пашиняна попытались остановить автопробег, однако его участники после вынужденной остановки продолжили свой путь.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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в мире, гюмри, армения, ереван
12:55 08.05.2022 (обновлено: 16:14 08.05.2022)
 
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри

В Гюмри начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские во время митинга оппозиции в Ереване
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа".
Митинг организован по инициативе участников автопробега, стартовавшего в воскресенье утром из Еревана.
По дороге в Гюмри сторонники Пашиняна попытались остановить автопробег, однако его участники после вынужденной остановки продолжили свой путь.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Оппозиционное шествие в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 21:09
Оппозиция Армении начала вечернее шествие по улицам Еревана
 
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