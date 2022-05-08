https://ria.ru/20220508/miting-1787500340.html
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри
Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа". РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:55
2022-05-08T12:55
2022-05-08T16:14
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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна начался во втором по величине армянском городе — Гюмри, передает телеканал "Еркир медиа".Митинг организован по инициативе участников автопробега, стартовавшего в воскресенье утром из Еревана.По дороге в Гюмри сторонники Пашиняна попытались остановить автопробег, однако его участники после вынужденной остановки продолжили свой путь.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220507/oppozitsiya-1787437648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гюмри, армения, ереван
12:55 08.05.2022 (обновлено: 16:14 08.05.2022)
Сторонники оппозиции вышли на протестное шествие в Гюмри
В Гюмри начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Пашиняна