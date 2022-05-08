В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу
На советском воинском мемориале в Венгрии состоялась церемония возложения венков и цветов
Георгиевская ленточка. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более четырех тысяч советских солдат, сообщило посольство России в Будапеште.
"В преддверии Дня Победы СССР в Великой Отечественной войне на российском (советском) воинском мемориале в городе Секешфехервар... состоялась церемония возложения венков и цветов", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что в церемонии приняли участие посол РФ Евгений Станиславов, посол Белоруссии Владимир Улахович, российский военный атташе, представитель Минобороны РФ и соотечественники.
"На мемориале покоится 4262 советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе событий 1956 года, а также при несении службы в Южной Группе Войск СССР. На 8 секторах мемориала расположены индивидуальные и братские могилы советских воинов. Ремонт выполнен российской стороной в 2012 году", - сообщило посольство.
Ранее возложение цветов и акция "Бессмертный полк" прошли на площади Свободы в Будапеште.