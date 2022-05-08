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В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу - РИА Новости, 08.05.2022
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В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу
В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу - РИА Новости, 08.05.2022
В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу
Церемония возложения венков и цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более четырех тысяч советских солдат,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T01:23
2022-05-08T01:23
день победы — 2022
в мире
россия
день победы
венгрия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более четырех тысяч советских солдат, сообщило посольство России в Будапеште.Отмечается, что в церемонии приняли участие посол РФ Евгений Станиславов, посол Белоруссии Владимир Улахович, российский военный атташе, представитель Минобороны РФ и соотечественники."На мемориале покоится 4262 советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе событий 1956 года, а также при несении службы в Южной Группе Войск СССР. На 8 секторах мемориала расположены индивидуальные и братские могилы советских воинов. Ремонт выполнен российской стороной в 2012 году", - сообщило посольство.Ранее возложение цветов и акция "Бессмертный полк" прошли на площади Свободы в Будапеште.
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в мире, россия, день победы, венгрия
01:23 08.05.2022
 
В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу

На советском воинском мемориале в Венгрии состоялась церемония возложения венков и цветов

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более четырех тысяч советских солдат, сообщило посольство России в Будапеште.
"В преддверии Дня Победы СССР в Великой Отечественной войне на российском (советском) воинском мемориале в городе Секешфехервар... состоялась церемония возложения венков и цветов", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что в церемонии приняли участие посол РФ Евгений Станиславов, посол Белоруссии Владимир Улахович, российский военный атташе, представитель Минобороны РФ и соотечественники.
"На мемориале покоится 4262 советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе событий 1956 года, а также при несении службы в Южной Группе Войск СССР. На 8 секторах мемориала расположены индивидуальные и братские могилы советских воинов. Ремонт выполнен российской стороной в 2012 году", - сообщило посольство.
Ранее возложение цветов и акция "Бессмертный полк" прошли на площади Свободы в Будапеште.
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