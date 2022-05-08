https://ria.ru/20220508/memorial-1787454393.html

В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу

В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу - РИА Новости, 08.05.2022

В Венгрии состоялось возложение цветов к советскому воинскому мемориалу

Церемония возложения венков и цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более четырех тысяч советских солдат,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T01:23

2022-05-08T01:23

2022-05-08T01:23

день победы — 2022

в мире

россия

день победы

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778056034_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_f30be5a99c1f6e45b3cd4599aba1b7e8.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более четырех тысяч советских солдат, сообщило посольство России в Будапеште.Отмечается, что в церемонии приняли участие посол РФ Евгений Станиславов, посол Белоруссии Владимир Улахович, российский военный атташе, представитель Минобороны РФ и соотечественники."На мемориале покоится 4262 советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе событий 1956 года, а также при несении службы в Южной Группе Войск СССР. На 8 секторах мемориала расположены индивидуальные и братские могилы советских воинов. Ремонт выполнен российской стороной в 2012 году", - сообщило посольство.Ранее возложение цветов и акция "Бессмертный полк" прошли на площади Свободы в Будапеште.

https://ria.ru/20220508/shestvie-1787453653.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, день победы, венгрия