10:28 08.05.2022 (обновлено: 12:18 08.05.2022)
Маск ответит за снабжение украинских военных связью, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: Илон Маск ответит за снабжение ВСУ военной связью
© AP Photo / John RaouxИлон Маск
© AP Photo / John Raoux
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предупредил американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, об этом он написал в своём Telegram-канале.
"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", - заявил он.
Ранее сообщалось, что согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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