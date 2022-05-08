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За все время с территории комбината "Азовсталь" эвакуировали 182 человека - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/mariupol-1787477993.html
За все время с территории комбината "Азовсталь" эвакуировали 182 человека
За все время с территории комбината "Азовсталь" эвакуировали 182 человека - РИА Новости, 08.05.2022
За все время с территории комбината "Азовсталь" эвакуировали 182 человека
Всего с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:16
2022-05-08T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Всего с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека, в том числе старики, женщины и дети. &lt;…&gt; Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь", — говорится в заявлении.Гражданских, пожелавших выехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил о завершении гуманитарной операции на заводе "Азовсталь". По его словам, с территории вышел 51 человек, среди которых 11 детей.Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате. Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787441893.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/azovstal-1787430571.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, михаил мизинцев, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, мариуполь, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон
10:16 08.05.2022 (обновлено: 11:56 08.05.2022)
 
За все время с территории комбината "Азовсталь" эвакуировали 182 человека

В ДНР заявили, что за все время с комбината "Азовсталь" эвакуировали 182 человека

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Всего с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека, в том числе старики, женщины и дети. <…> Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь", — говорится в заявлении.
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 21:48Специальная военная операция на Украине
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Гражданских, пожелавших выехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
Ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил о завершении гуманитарной операции на заводе "Азовсталь". По его словам, с территории вышел 51 человек, среди которых 11 детей.
Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате. Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:29В мире
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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