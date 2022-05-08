08:17 08.05.2022 (обновлено: 12:06 08.05.2022)
Морпехам ВСУ в Мариуполе не доложили о потере Волновахи
Пленный полковник ВСУ Кормянков: морпехи в Мариуполе не знали о потере Волновахи
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Командование украинских войск не сообщало морпехам в Мариуполе о потере Волновахи, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.
"Мы не знали (что нас замкнут - ред.). У нас не было такой информации... Да, но у нас не было данных по противнику, который к нам выдвигался. И у нас была информация, что Волноваха под контролем, что она сейчас контролируется и там находятся вооруженные силы Украины. Что трасса Волноваха - Мариуполь тоже под контролем находится", - заявил Кормянков.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта сообщил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, который находится севернее Мариуполя.
"То есть у нас возникли некие сомнения, когда к нам не смогли… прибыть логистика и не смогла… ну, имеется в виду еда, вода и боеприпасы.. Тогда у нас появилось уже осмысление того, что, скорее всего, населенные пункты, которые находятся в том направлении, они уже захвачены", - добавил он.
Кормянков рассказал, что когда не пришло логистическое обеспечение, тогда они поняли, что это направление уже не под контролем украинских сил, они доложили руководству, но им сказали ждать.
"Мы докладывали руководству. Руководство сказало, что сейчас готовится специальное мероприятие, которое будет проводиться по восстановлению переднего края... Поэтому наша задача - дождаться, пока подразделения, формирования, которые там будут, они смогут развернуться и снова занять рубеж. Потому что от Мариуполя до Волновахи - это рубеж, на нем был прорыв. Соответственно, там оказался вакуум, скажем так, незанятость", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.