https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466836.html

Морпехам ВСУ в Мариуполе не доложили о потере Волновахи

Морпехам ВСУ в Мариуполе не доложили о потере Волновахи - РИА Новости, 08.05.2022

Морпехам ВСУ в Мариуполе не доложили о потере Волновахи

Командование украинских войск не сообщало морпехам в Мариуполе о потере Волновахи, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:17

2022-05-08T08:17

2022-05-08T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

владимир путин

мариуполь

волноваха

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Командование украинских войск не сообщало морпехам в Мариуполе о потере Волновахи, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Мы не знали (что нас замкнут - ред.). У нас не было такой информации... Да, но у нас не было данных по противнику, который к нам выдвигался. И у нас была информация, что Волноваха под контролем, что она сейчас контролируется и там находятся вооруженные силы Украины. Что трасса Волноваха - Мариуполь тоже под контролем находится", - заявил Кормянков.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта сообщил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, который находится севернее Мариуполя.Кормянков рассказал, что когда не пришло логистическое обеспечение, тогда они поняли, что это направление уже не под контролем украинских сил, они доложили руководству, но им сказали ждать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464940.html

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волноваха

украина

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Дарья Буймова

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"У нас не было данных" – показания пленного украинского полковника Украинские морпехи в Мариуполе не знали о потере Волновахи, следует из показаний пленного полковника Кормянкова, видео с которым снято в ДНР 2022-05-08T08:17 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, мариуполь, волноваха, украина, вооруженные силы украины