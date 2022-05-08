https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466273.html

Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник

Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник - РИА Новости, 08.05.2022

Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник

Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:14

2022-05-08T08:14

2022-05-08T08:19

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Один из периодов, который мы там существовали, это когда в город вошли уже российские подразделения. И там пересечение города было невозможно. Тогда как раз, насколько я знаю, в тот момент и начались эти полеты вертолетов. Конечно, хотелось бы, чтобы нам была какая-то поддержка. С одного из … насколько я знаю, с одного из вертолетов, у нас была когда проблема со связью, нам передали спутниковое какое-то там… спутниковый комплект, и как раз передали Starlink. Вот тогда у нас… это была одна из передач, когда нам что-то досталось из всего этого", - рассказал Кормянков.Маск в конце февраля заявил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине.По словам Кормянкова, они общались с помощью Starlink с родными - потому что Starlink "просто интернет раздает", а с командованием - "по спутнику".

https://ria.ru/20220508/azov-1787465576.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, мариуполь, украина