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Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466273.html
Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник
Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник - РИА Новости, 08.05.2022
Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник
Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:14
2022-05-08T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
мариуполь
украина
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Один из периодов, который мы там существовали, это когда в город вошли уже российские подразделения. И там пересечение города было невозможно. Тогда как раз, насколько я знаю, в тот момент и начались эти полеты вертолетов. Конечно, хотелось бы, чтобы нам была какая-то поддержка. С одного из … насколько я знаю, с одного из вертолетов, у нас была когда проблема со связью, нам передали спутниковое какое-то там… спутниковый комплект, и как раз передали Starlink. Вот тогда у нас… это была одна из передач, когда нам что-то досталось из всего этого", - рассказал Кормянков.Маск в конце февраля заявил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине.По словам Кормянкова, они общались с помощью Starlink с родными - потому что Starlink "просто интернет раздает", а с командованием - "по спутнику".
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в мире, космос - риа наука, мариуполь, украина
08:14 08.05.2022 (обновлено: 08:19 08.05.2022)
 
Спутники Маска раздавали интернет ВСУ в Мариуполе, заявил пленный полковник

Пленный полковник Кормянков: спутники Маска раздавали интернет для ВСУ в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.
Пленный морпех о причинах больших потерь со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
08:09Специальная военная операция на Украине
Пленный полковник ВСУ объяснил большие потери морпехов
"Один из периодов, который мы там существовали, это когда в город вошли уже российские подразделения. И там пересечение города было невозможно. Тогда как раз, насколько я знаю, в тот момент и начались эти полеты вертолетов. Конечно, хотелось бы, чтобы нам была какая-то поддержка. С одного из … насколько я знаю, с одного из вертолетов, у нас была когда проблема со связью, нам передали спутниковое какое-то там… спутниковый комплект, и как раз передали Starlink. Вот тогда у нас… это была одна из передач, когда нам что-то досталось из всего этого", - рассказал Кормянков.
Маск в конце февраля заявил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине.
По словам Кормянкова, они общались с помощью Starlink с родными - потому что Starlink "просто интернет раздает", а с командованием - "по спутнику".
Абсолютно бесполезное оружие – военнопленный о Javelin в условиях города - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
08:09Специальная военная операция на Украине
Javelin бесполезен в городских боях, заявил пленный украинский комбриг
 
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