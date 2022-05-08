https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464940.html

Обороной Мариуполя и военными руководил нацгвардеец, заявил пленный комбриг

Обороной Мариуполя и военными руководил нацгвардеец, заявил пленный комбриг - РИА Новости, 08.05.2022

Обороной Мариуполя и военными руководил нацгвардеец, заявил пленный комбриг

Обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело), "это странно, обычно РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:06

2022-05-08T08:06

2022-05-08T11:48

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело), "это странно, обычно все наоборот", следует из показаний пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Периодически приезжал … полк, вернее, не полк, батальон "Азов" организационно входит в структуру 12-й бригады Национальной гвардии. Изначально… Изначально штаб обороны Мариуполя находился, ну, в районе центра города, не могу сказать точный адрес. Потом он переехал на (завод - ред.) "Азовсталь". Соответственно, я туда приезжал для различных координационных моментов, связанных с взаимодействием и с совместной определенной работой. Вот на этом строилась, скажем так, наша совместная работа", - сказал Баранюк.При этом организационно командир 12-й бригады, по словам Баранюка, был назначен начальником обороны Мариуполя."То есть он для меня, получается, если я захожу в Мариуполь, является начальником в какой-то мере. Соответственно, я, ну по военной иерархии, получаю от него приказы. Кроме того, еще от командующего оперативно-тактичного группованья", - объяснил полковник структуру подчинения в Мариуполе.По словам Баранюка, обычно все наоборот."Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии… Обычно наоборот это все происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны. И, соответственно, туда дальше уже особо командир 12-й бригады не вмешивался. То есть я полностью там организовывал все моменты самостоятельно", - заключил пленный комбриг морпехов ВСУ.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464442.html

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464442.html

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Пленный пехотинец рассказал, кто руководил обороной Мариуполя Обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, то есть структура МВД (куда входит нацбатальон "Азов") - это странно, обычно все наоборот, признался пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР 2022-05-08T08:06 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины