https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464442.html

ВСУ не готовились к боям в Мариуполе, заявил пленный полковник

ВСУ не готовились к боям в Мариуполе, заявил пленный полковник - РИА Новости, 08.05.2022

ВСУ не готовились к боям в Мариуполе, заявил пленный полковник

Морская пехота вооруженных сил Украины не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:04

2022-05-08T08:04

2022-05-08T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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мариуполь

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Морская пехота вооруженных сил Украины не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Мы изначально не готовились к ведению боевых действий в населенном пункте. У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Нам пришлось статически занимать оборону, с ходу, и уже по обстоятельствам действовать", - говорит на видео Кормянков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Мариуполь полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на территории завода "Азовсталь".

https://ria.ru/20220508/ustupki-1787467802.html

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787464202.html

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россия

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Пленный пехотинец: "Мы не готовились к ведению боевых действий в населенных пунктах" Украинская морская пехота не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе - не было такой задачи, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР. 2022-05-08T08:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, мариуполь, россия, вооруженные силы рф