https://ria.ru/20220508/magadan-1787459046.html

В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса

В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022

В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса

Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь защитников Донбасса, сообщил в воскресение на своих страницах в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T05:10

2022-05-08T05:10

2022-05-08T05:10

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

россия

владимир путин

общество

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МАГАДАН, 8 мая – РИА Новости. Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь защитников Донбасса, сообщил в воскресение на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.Он добавил, что подвиги героев спецоперации на Украине повторяют героические поступки, совершенные в ходе Великой Отечественной войны. И предложил нести портреты погибших участников спецоперации в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку"."Первый участник СВО, которому присвоено звание Героя России (посмертно), Нурмагомед Гаджимагомедов взорвал себя вместе с окружившими его нацистами. Точно так же в 1941 году поступил адыгейский журналист и поэт Хусен Андрухаев, который, прежде чем взорвать гранату, крикнул фашистам "Русские не сдаются!" Логичным и правильным будет, если портреты погибших участников спецоперации окажутся в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – это общая борьба с одним и тем же врагом", - написал Носов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787456743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донбасс, украина, россия, владимир путин, общество