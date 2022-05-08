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В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/magadan-1787459046.html
В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса
В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022
В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса
Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь защитников Донбасса, сообщил в воскресение на своих страницах в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T05:10
2022-05-08T05:10
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
владимир путин
общество
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МАГАДАН, 8 мая – РИА Новости. Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь защитников Донбасса, сообщил в воскресение на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.Он добавил, что подвиги героев спецоперации на Украине повторяют героические поступки, совершенные в ходе Великой Отечественной войны. И предложил нести портреты погибших участников спецоперации в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку"."Первый участник СВО, которому присвоено звание Героя России (посмертно), Нурмагомед Гаджимагомедов взорвал себя вместе с окружившими его нацистами. Точно так же в 1941 году поступил адыгейский журналист и поэт Хусен Андрухаев, который, прежде чем взорвать гранату, крикнул фашистам "Русские не сдаются!" Логичным и правильным будет, если портреты погибших участников спецоперации окажутся в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – это общая борьба с одним и тем же врагом", - написал Носов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донбасс, украина, россия, владимир путин, общество
05:10 08.05.2022
 
В Магадане одну из улиц города назовут в честь защитников Донбасса

Улица Защитников Донбасса появится в Магадане

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 8 мая – РИА Новости. Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь защитников Донбасса, сообщил в воскресение на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
"Улица Защитников Донбасса появится в Магадане. В их честь будет названа новая улица. Планируем, что к ноябрю этого года будут оформлены все документы. Борцы с нацизмом 21 века должны навсегда остаться в нашей памяти", - написал Носов.
Он добавил, что подвиги героев спецоперации на Украине повторяют героические поступки, совершенные в ходе Великой Отечественной войны. И предложил нести портреты погибших участников спецоперации в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку".
"Первый участник СВО, которому присвоено звание Героя России (посмертно), Нурмагомед Гаджимагомедов взорвал себя вместе с окружившими его нацистами. Точно так же в 1941 году поступил адыгейский журналист и поэт Хусен Андрухаев, который, прежде чем взорвать гранату, крикнул фашистам "Русские не сдаются!" Логичным и правильным будет, если портреты погибших участников спецоперации окажутся в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – это общая борьба с одним и тем же врагом", - написал Носов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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