04:14 08.05.2022 (обновлено: 14:27 08.05.2022)
В Красноярском крае локализовали вызванные аномальной погодой пожары
В Красноярском крае локализовали все вызванные аномальными погодными условиями пожары
Пожар в Уярском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Все пожары на территории Красноярского края локализованы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На данный момент оперативные службы региона локализовали все возгорания, вызванные аномальными погодными условиями на территории края. Об этом сегодня в ходе заседания штаба по ЧС доложили Губернатору края Александру Уссу", - говорится в сообщении.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.