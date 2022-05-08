https://ria.ru/20220508/lokalizatsiya-1787457658.html

В Красноярском крае локализовали вызванные аномальной погодой пожары

В Красноярском крае локализовали вызванные аномальной погодой пожары - РИА Новости, 08.05.2022

В Красноярском крае локализовали вызванные аномальной погодой пожары

Все пожары на территории Красноярского края локализованы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T04:14

2022-05-08T04:14

2022-05-08T14:27

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Все пожары на территории Красноярского края локализованы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край