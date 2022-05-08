https://ria.ru/20220508/livan-1787509438.html

В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"

В Ливане прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"

Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:05

2022-05-08T14:05

2022-05-08T15:41

день победы — 2022

россия

бейрут

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день победы

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БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома".Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России."Бессмертный полк" возглавляла машина со знаменем Победы и музыкой военных лет, а шествие замыкал оркестр.Безопасность мероприятия была обеспечена ливанскими сотрудниками внутренней безопасности и военными.

https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html

россия

бейрут

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бессмертный полк" в центре Бейрута Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома". 2022-05-08T14:05 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бейрут, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы