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В Ливане прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
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День Победы — 2022
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В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:05
2022-05-08T15:41
день победы — 2022
россия
бейрут
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы
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БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома".Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России."Бессмертный полк" возглавляла машина со знаменем Победы и музыкой военных лет, а шествие замыкал оркестр.Безопасность мероприятия была обеспечена ливанскими сотрудниками внутренней безопасности и военными.
https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html
россия
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РИА Новости
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353
60
353
60
"Бессмертный полк" в центре Бейрута
Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома".
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россия, бейрут, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
14:05 08.05.2022 (обновлено: 15:41 08.05.2022)
 
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в Ливане прошел в сопровождении оркестра

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома".
Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России.
"Бессмертный полк" возглавляла машина со знаменем Победы и музыкой военных лет, а шествие замыкал оркестр.
Безопасность мероприятия была обеспечена ливанскими сотрудниками внутренней безопасности и военными.
Акция Бессмертный полк в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
08:34День Победы — 2022
В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка"
 
День Победы — 2022РоссияБейрутФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День Победы
 
 
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