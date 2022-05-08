https://ria.ru/20220508/livan-1787509438.html
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:05
2022-05-08T14:05
2022-05-08T15:41
день победы — 2022
россия
бейрут
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы
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БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома".Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России."Бессмертный полк" возглавляла машина со знаменем Победы и музыкой военных лет, а шествие замыкал оркестр.Безопасность мероприятия была обеспечена ливанскими сотрудниками внутренней безопасности и военными.
https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Бессмертный полк" в центре Бейрута
Сотни российских соотечественников и ливанских граждан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре Бейрута в сопровождении оркестра, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции прошли маршем с портретами своих дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до "Русского дома".
2022-05-08T14:05
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бейрут, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
14:05 08.05.2022 (обновлено: 15:41 08.05.2022)
В Ливане прошла акция "Бессмертный полк"
"Бессмертный полк" в Ливане прошел в сопровождении оркестра