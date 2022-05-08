https://ria.ru/20220508/lentochki-1787486537.html
В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек
В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 08.05.2022
В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек
Активисты "Молодой Гвардии Единой России"(МГЕР) и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вручили 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, рассказали в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:22
2022-05-08T11:22
2022-05-08T15:54
день победы — 2022
день победы
мариуполь
мгер
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России"(МГЕР) и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вручили 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, рассказали в пресс-службе МГЕР."В этом году впервые за 8 лет жители Мариуполя смогли надеть Георгиевскую ленту – символ Великой Победы. Специально в преддверии 9 мая мы привезли из Москвы и раздали за два дня 100 тысяч лент на улицах города и в гуманитарных центрах "Единой России". Надевая Георгиевские ленты, люди радуются и признаются, что в течение всех этих лет мечтали надеть символ Победы наших дедов и прадедов", – рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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день победы, мариуполь, мгер, единая россия
11:22 08.05.2022 (обновлено: 15:54 08.05.2022)
В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек
Активисты МГЕР раздали сто тысяч георгиевских ленточек в Мариуполе накануне Дня Победы