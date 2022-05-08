https://ria.ru/20220508/lentochki-1787486537.html

В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек

В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 08.05.2022

В Мариуполе раздали сто тысяч георгиевских ленточек

Активисты "Молодой Гвардии Единой России"(МГЕР) и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вручили 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, рассказали в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:22

2022-05-08T11:22

2022-05-08T15:54

день победы — 2022

день победы

мариуполь

мгер

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787522380_0:49:2876:1668_1920x0_80_0_0_deee33dd180cf224c22ced974b3ec933.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России"(МГЕР) и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вручили 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, рассказали в пресс-службе МГЕР."В этом году впервые за 8 лет жители Мариуполя смогли надеть Георгиевскую ленту – символ Великой Победы. Специально в преддверии 9 мая мы привезли из Москвы и раздали за два дня 100 тысяч лент на улицах города и в гуманитарных центрах "Единой России". Надевая Георгиевские ленты, люди радуются и признаются, что в течение всех этих лет мечтали надеть символ Победы наших дедов и прадедов", – рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, мариуполь, мгер, единая россия