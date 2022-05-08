https://ria.ru/20220508/lentochka-1787467024.html

Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки

Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки - РИА Новости, 08.05.2022

Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки

Страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства, запрещающие георгиевскую ленту, так себя ведут, потому что боятся Россию, считает живущая в Абхазии... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:19

2022-05-08T08:19

2022-05-08T08:20

день победы — 2022

в мире

абхазия

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787280537_0:69:3077:1799_1920x0_80_0_0_838bfb5369c3a2b5fd306063ec338fde.jpg

СУХУМ, 8 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства, запрещающие георгиевскую ленту, так себя ведут, потому что боятся Россию, считает живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет."Ну, как можно запретить носить георгиевскую ленточку? Она же была испокон веков. Это бесстыдно. Что она (ленточка - ред.) снарядами бьёт? Мне кажется, что они просто обозлены на Россию и боятся её как огня", - сказала она в интервью РИА Новости.По мнению ветерана, в странах, где введен запрет, во власти находятся те люди, которые формируют негативное мнение о самой идее георгиевской ленточки."Это же не секрет. И между ними (властями - ред.) есть сепаратисты, которые говорят, что это во вред", - сказала она.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, великая отечественная война (1941-1945), день победы