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Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки - РИА Новости, 08.05.2022
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Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки
Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки - РИА Новости, 08.05.2022
Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки
Страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства, запрещающие георгиевскую ленту, так себя ведут, потому что боятся Россию, считает живущая в Абхазии... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:19
2022-05-08T08:20
день победы — 2022
в мире
абхазия
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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СУХУМ, 8 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства, запрещающие георгиевскую ленту, так себя ведут, потому что боятся Россию, считает живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет."Ну, как можно запретить носить георгиевскую ленточку? Она же была испокон веков. Это бесстыдно. Что она (ленточка - ред.) снарядами бьёт? Мне кажется, что они просто обозлены на Россию и боятся её как огня", - сказала она в интервью РИА Новости.По мнению ветерана, в странах, где введен запрет, во власти находятся те люди, которые формируют негативное мнение о самой идее георгиевской ленточки."Это же не секрет. И между ними (властями - ред.) есть сепаратисты, которые говорят, что это во вред", - сказала она.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
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в мире, абхазия, великая отечественная война (1941-1945), день победы
08:19 08.05.2022 (обновлено: 08:20 08.05.2022)
 
Ветеран из Абхазии высказалась о запрете георгиевской ленточки

Ветеран из Абхазии Шульгина: георгиевскую ленточку запретили, потому что Россию боятся

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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СУХУМ, 8 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства, запрещающие георгиевскую ленту, так себя ведут, потому что боятся Россию, считает живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет.
"Ну, как можно запретить носить георгиевскую ленточку? Она же была испокон веков. Это бесстыдно. Что она (ленточка - ред.) снарядами бьёт? Мне кажется, что они просто обозлены на Россию и боятся её как огня", - сказала она в интервью РИА Новости.
По мнению ветерана, в странах, где введен запрет, во власти находятся те люди, которые формируют негативное мнение о самой идее георгиевской ленточки.
"Это же не секрет. И между ними (властями - ред.) есть сепаратисты, которые говорят, что это во вред", - сказала она.
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Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
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