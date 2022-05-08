https://ria.ru/20220508/laos-1787493605.html

Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим

Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим - РИА Новости, 08.05.2022

Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим

Лаос открывается 9 мая для всех туристов, для вакцинированных путешественников (Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны) – без ограничений, непривитые должны сдать РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:10

2022-05-08T10:10

2022-05-08T12:24

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БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Лаос открывается 9 мая для всех туристов, для вакцинированных путешественников (Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны) – без ограничений, непривитые должны сдать экспресс-тест на COVID-19 в течение 48 часов перед вылетом, заявила на пресс-конференции глава секретариата правительственной рабочей группы по предотвращению и контролю распространения COVID-19 Тхиппхакон Чантхавонгса.Для граждан всех стран, имеющих с Лаосом соглашения о безвизовом въезде, это условие полностью возобновляется. К числу таких государств относится и Россия – находиться без визы можно до 30 дней.В случае заболевания COVID-19 расходы придется нести за свой счет, так что придется оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.На пресс-конференции также было объявлено, что с 9 мая в Лаосе откроются после двухлетнего перерыва развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и караоке-бары.

https://ria.ru/20220422/tailand-1784881363.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

лаос, новости - туризм, туризм, куда можно лететь, отдых на море