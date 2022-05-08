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СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени - РИА Новости, 08.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220508/kurs-1787458596.html
СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени
СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени - РИА Новости, 08.05.2022
СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени
К осени средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75–82, говорится в консенсус-прогнозе "Известий", основанном на опросе экспертов. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T05:00
2022-05-08T05:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
украина
сша
газпромбанк
росбанк
эксперт ра
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. К осени средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75–82, говорится в консенсус-прогнозе "Известий", основанном на опросе экспертов.Как пишет издание, против рубля могут выступить геополитика, смягчение валютных ограничений Центробанком и восстановление импорта и логистических цепочек, при этом, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы российская валюта скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 за доллар.Наибольшее ослабление российской валюты к осени в пределах 80–90 рублей за доллар спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА, диапазон в 70–80 предрекают в "Эксперт РА", "Зените" и "БКС Мир инвестиций".При этом в Сбербанке и "Финаме" предрекают сохранение курса на текущей отметке и волатильность до 70–80.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
https://ria.ru/20220506/balans-1787122871.html
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экономика, россия, украина, сша, газпромбанк, росбанк, эксперт ра
05:00 08.05.2022 (обновлено: 05:05 08.05.2022)
 
СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени

"Известия": к осени средний курс рубля будет в диапазоне 75–82 за доллар

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. К осени средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75–82, говорится в консенсус-прогнозе "Известий", основанном на опросе экспертов.
Как пишет издание, против рубля могут выступить геополитика, смягчение валютных ограничений Центробанком и восстановление импорта и логистических цепочек, при этом, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы российская валюта скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 за доллар.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 07:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, какой курс доллара нужен для баланса экспорта и импорта
Наибольшее ослабление российской валюты к осени в пределах 80–90 рублей за доллар спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА, диапазон в 70–80 предрекают в "Эксперт РА", "Зените" и "БКС Мир инвестиций".
При этом в Сбербанке и "Финаме" предрекают сохранение курса на текущей отметке и волатильность до 70–80.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияУкраинаСШАГазпромбанкРосбанкЭксперт РА
 
 
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