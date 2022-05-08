05:00 08.05.2022 (обновлено: 05:05 08.05.2022)
СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени
"Известия": к осени средний курс рубля будет в диапазоне 75–82 за доллар
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. К осени средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75–82, говорится в консенсус-прогнозе "Известий", основанном на опросе экспертов.
Как пишет издание, против рубля могут выступить геополитика, смягчение валютных ограничений Центробанком и восстановление импорта и логистических цепочек, при этом, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы российская валюта скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 за доллар.
Наибольшее ослабление российской валюты к осени в пределах 80–90 рублей за доллар спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА, диапазон в 70–80 предрекают в "Эксперт РА", "Зените" и "БКС Мир инвестиций".
При этом в Сбербанке и "Финаме" предрекают сохранение курса на текущей отметке и волатильность до 70–80.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
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