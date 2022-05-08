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СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени

СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени - РИА Новости, 08.05.2022

СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени

К осени средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75–82, говорится в консенсус-прогнозе "Известий", основанном на опросе экспертов. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T05:00

2022-05-08T05:00

2022-05-08T05:05

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эксперт ра

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. К осени средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75–82, говорится в консенсус-прогнозе "Известий", основанном на опросе экспертов.Как пишет издание, против рубля могут выступить геополитика, смягчение валютных ограничений Центробанком и восстановление импорта и логистических цепочек, при этом, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы российская валюта скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 за доллар.Наибольшее ослабление российской валюты к осени в пределах 80–90 рублей за доллар спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА, диапазон в 70–80 предрекают в "Эксперт РА", "Зените" и "БКС Мир инвестиций".При этом в Сбербанке и "Финаме" предрекают сохранение курса на текущей отметке и волатильность до 70–80.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.

https://ria.ru/20220506/balans-1787122871.html

https://ria.ru/20220430/rubl-1786288337.html

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экономика, россия, украина, сша, газпромбанк, росбанк, эксперт ра