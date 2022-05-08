https://ria.ru/20220508/krym-1787469430.html
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.05.2022
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов
Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:47
2022-05-08T08:47
2022-05-08T08:47
экономика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика", - сказал Аксенов.Он добавил, что решение о работе в Крыму отдельных структур последние восемь лет принималось, в том числе исходя из экономической целесообразности."Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические. Понимали, чем рискуют данные структуры, что они потеряют в разы больше, чем приобретут при вхождении в Крым. Все действовали по возможности", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20220507/oteli-1787347782.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, сергей аксенов (политик)
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов
Аксенов: число российских банков и компаний, желающих войти в Крым, растет
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика", - сказал Аксенов.
Он добавил, что решение о работе в Крыму
отдельных структур последние восемь лет принималось, в том числе исходя из экономической целесообразности.
"Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические. Понимали, чем рискуют данные структуры, что они потеряют в разы больше, чем приобретут при вхождении в Крым. Все действовали по возможности", - отметил глава республики.