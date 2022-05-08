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Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.05.2022
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Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.05.2022
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов
Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:47
2022-05-08T08:47
экономика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика", - сказал Аксенов.Он добавил, что решение о работе в Крыму отдельных структур последние восемь лет принималось, в том числе исходя из экономической целесообразности."Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические. Понимали, чем рискуют данные структуры, что они потеряют в разы больше, чем приобретут при вхождении в Крым. Все действовали по возможности", - отметил глава республики.
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экономика, республика крым, сергей аксенов (политик)
08:47 08.05.2022
 
Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов

Аксенов: число российских банков и компаний, желающих войти в Крым, растет

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика", - сказал Аксенов.
Он добавил, что решение о работе в Крыму отдельных структур последние восемь лет принималось, в том числе исходя из экономической целесообразности.
"Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические. Понимали, чем рискуют данные структуры, что они потеряют в разы больше, чем приобретут при вхождении в Крым. Все действовали по возможности", - отметил глава республики.
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ЭкономикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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