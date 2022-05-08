https://ria.ru/20220508/krym-1787469430.html

Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов

Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.05.2022

Число желающих войти в Крым банков и компаний растет, заявил Аксенов

Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:47

2022-05-08T08:47

2022-05-08T08:47

экономика

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Сейчас уже достаточно много банков и компаний, желающих войти в Крым, их число растет. Крупные торговые компании – я еще не готов сказать, все ли войдут. Тем не менее, уже видим, что есть позитивная динамика", - сказал Аксенов.Он добавил, что решение о работе в Крыму отдельных структур последние восемь лет принималось, в том числе исходя из экономической целесообразности."Мы входили в положение, понимали, что есть политические цели, а есть экономические. Понимали, чем рискуют данные структуры, что они потеряют в разы больше, чем приобретут при вхождении в Крым. Все действовали по возможности", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20220507/oteli-1787347782.html

республика крым

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, республика крым, сергей аксенов (политик)