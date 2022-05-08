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Житель Кременной рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/kremennaya-1787463774.html
Житель Кременной рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ
Житель Кременной рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Житель Кременной рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ
Украинские войска продолжают обстрелы города Кременная, который в конце апреля перешёл под контроль сил ЛНР, рассказал РИА Новости один из местных жителей,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:55
2022-05-08T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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КРЕМЕННАЯ, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы города Кременная, который в конце апреля перешёл под контроль сил ЛНР, рассказал РИА Новости один из местных жителей, пострадавших при обстреле.Ситуация в городе сложная, магазины закрыты, горожане выживают за счёт гуманитарной помощи.Кременная 21 апреля перешла под контроль сил Народной милиции ЛНР."Стреляют по нам, а куда они стреляют? Военных тут нет", - рассказал РИА Новости местный житель, 69-летний Владимир, живущий в Кременной в районе Первой шахты. По его словам, обстрелы ведутся украинскими войсками из окрестностей соседнего города Рубежное.На днях снаряд попал во двор его дома."Осколок попал в ногу, но несколько дней его не могли достать, так как в больнице не было электричества", - рассказал Владимир. Сделать рентген врачи смогли только когда в больнице появился свет.В городе нет воды и газа, нет поставок продуктов, магазины не работают."Мы живем только на том, что нам доставят как гуманитарную помощь", - рассказал он.
https://ria.ru/20220508/golmovskiy-1787463268.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
07:55 08.05.2022
 
Житель Кременной рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ

Житель Кременной Владимир заявил, что украинские войска продолжают обстрелы города

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы города Кременная, который в конце апреля перешёл под контроль сил ЛНР, рассказал РИА Новости один из местных жителей, пострадавших при обстреле.
Ситуация в городе сложная, магазины закрыты, горожане выживают за счёт гуманитарной помощи.
Кременная 21 апреля перешла под контроль сил Народной милиции ЛНР.
"Стреляют по нам, а куда они стреляют? Военных тут нет", - рассказал РИА Новости местный житель, 69-летний Владимир, живущий в Кременной в районе Первой шахты. По его словам, обстрелы ведутся украинскими войсками из окрестностей соседнего города Рубежное.
На днях снаряд попал во двор его дома.
"Осколок попал в ногу, но несколько дней его не могли достать, так как в больнице не было электричества", - рассказал Владимир. Сделать рентген врачи смогли только когда в больнице появился свет.
В городе нет воды и газа, нет поставок продуктов, магазины не работают.
"Мы живем только на том, что нам доставят как гуманитарную помощь", - рассказал он.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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