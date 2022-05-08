https://ria.ru/20220508/kramatorsk-1787561466.html
Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске
Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске - РИА Новости, 08.05.2022
Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске
Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:47
2022-05-08T21:47
2022-05-08T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
краматорск
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе №20 и детском саду №87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы", - рассказал генерал.
https://ria.ru/20220508/sklad-1787560127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, краматорск, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске
Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске