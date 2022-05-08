https://ria.ru/20220508/kramatorsk-1787561466.html

Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске

Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске - РИА Новости, 08.05.2022

Военные ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске

Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:47

2022-05-08T21:47

2022-05-08T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

краматорск

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе №20 и детском саду №87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы", - рассказал генерал.

https://ria.ru/20220508/sklad-1787560127.html

краматорск

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Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, краматорск, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)