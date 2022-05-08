https://ria.ru/20220508/kprf-1787514901.html
КПРФ во главе с Зюгановым возложила цветы к могиле Неизвестного солдата
КПРФ во главе с Зюгановым возложила цветы к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2022
КПРФ во главе с Зюгановым возложила цветы к могиле Неизвестного солдата
Делегация КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым и при участии коммунистических организаций и объединений возложила цветы и венки к могиле... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:57
2022-05-08T14:57
2022-05-08T15:50
день победы — 2022
общество
владимир ленин (владимир ульянов)
иосиф сталин (джугашвили)
дмитрий новиков
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Делегация КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым и при участии коммунистических организаций и объединений возложила цветы и венки к могиле Неизвестного солдата в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в память о погибших воинах, передает корреспондент РИА Новости.Присутствующие традиционно держали красные флаги и растяжки, транспаранты с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина, в одежде использовали элементы партийной символики, красные и Георгиевские ленточки."Друзья, поздравляю вас с главным праздником на земле. Не победи наши отцы и деды, не одержи эту историческую победу советская страна, все бы мы праздновали совсем другие праздники. Точнее, нас бы не было… Фашисты шли нас уничтожать. Это не скрывали никаким образом. Поэтому мы тогда вложили все лучшее, что было в нашей истории, культуре, в наших предыдущих победах", - отметил Зюганов.Как подчеркнул Зюганов, дата 9 мая "спасла человечество, никто не может ее пересматривать". По его словам, сегодня, чтобы победить нацизм на Украине, нужно работать "активнее".Среди присутствующих - депутаты-коммунисты Дмитрий Новиков, Николай Кашин, Юрий Афонин, Александр Ющенко, а также другие члены партии.На мероприятии приняли участие партийные организации, а также такие объединения, как "В поддержку армии", "Дети войны", "Русский лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".
https://ria.ru/20220508/germaniya-1787502531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), дмитрий новиков, день победы
14:57 08.05.2022 (обновлено: 15:50 08.05.2022)
КПРФ во главе с Зюгановым возложила цветы к могиле Неизвестного солдата
КПРФ во главе с Зюгановым возложила цветы к могиле Неизвестного солдата
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Делегация КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым и при участии коммунистических организаций и объединений возложила цветы и венки к могиле Неизвестного солдата в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в память о погибших воинах, передает корреспондент РИА Новости.
Присутствующие традиционно держали красные флаги и растяжки, транспаранты с портретами Владимира Ленина
и Иосифа Сталина
, в одежде использовали элементы партийной символики, красные и Георгиевские ленточки.
"Друзья, поздравляю вас с главным праздником на земле. Не победи наши отцы и деды, не одержи эту историческую победу советская страна, все бы мы праздновали совсем другие праздники. Точнее, нас бы не было… Фашисты шли нас уничтожать. Это не скрывали никаким образом. Поэтому мы тогда вложили все лучшее, что было в нашей истории, культуре, в наших предыдущих победах", - отметил Зюганов.
Как подчеркнул Зюганов, дата 9 мая "спасла человечество, никто не может ее пересматривать". По его словам, сегодня, чтобы победить нацизм на Украине, нужно работать "активнее".
"Что касается нынешней ситуации - гибридная война в самом разгаре. Нацизм проявился на Украине, не добили мы бандеровцев в своё время, вот и сейчас надо активнее работать", - добавил политик.
Среди присутствующих - депутаты-коммунисты Дмитрий Новиков
, Николай Кашин, Юрий Афонин
, Александр Ющенко
, а также другие члены партии.
На мероприятии приняли участие партийные организации, а также такие объединения, как "В поддержку армии", "Дети войны", "Русский лад", Всероссийский женский союз "Надежда России", "Левый фронт", "За новый социализм".