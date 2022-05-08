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В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 396 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:25
2022-05-08T11:25
2022-05-08T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 396 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлены случаев за сутки - 396, госпитализированы - 130 человек, выздоровели - 323 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 387 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 763 721 случай коронавируса, выздоровели 2 572 227 человек, умерли 43 385 человек.
https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом