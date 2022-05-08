https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787486770.html

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 396 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:25

2022-05-08T11:25

2022-05-08T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 396 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлены случаев за сутки - 396, госпитализированы - 130 человек, выздоровели - 323 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 387 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 763 721 случай коронавируса, выздоровели 2 572 227 человек, умерли 43 385 человек.

https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва