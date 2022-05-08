https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787483891.html
В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 1308 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:02
2022-05-08T11:02
2022-05-08T11:02
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1308 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 8 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%", - говорится в сообщении.Всего за сутки выявили 5 447 случаев COVID-19, умерли 118 человек.Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.
https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5447 новых случаев COVID-19