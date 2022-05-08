https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787483891.html

В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1308 человек с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 1308 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:02

2022-05-08T11:02

2022-05-08T11:02

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1308 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 8 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%", - говорится в сообщении.Всего за сутки выявили 5 447 случаев COVID-19, умерли 118 человек.Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии