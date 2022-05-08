https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787453010.html
Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России - РИА Новости, 08.05.2022
Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T02:10
2022-05-08T02:10
2022-05-08T12:50
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_0:50:3368:1945_1920x0_80_0_0_f100bcc67634f2fdd66b23b729f2a99a.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, какие признаки на это указывают.Всплески распространения коронавирусной инфекции возможны на территории России в мае и июне, первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны, считает Крючков."В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном", — отметил иммунолог.По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют определенные статистические данные."Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций", — уточнил Крючков.Большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом, полагает он."Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России", — сказал иммунолог.По его мнению, более масштабного подъема заболеваемости COVID-19 стоит опасаться осенью."На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции" — такой прогноз дал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_008d31548508891623c4fba8d10966c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:10 08.05.2022 (обновлено: 12:50 08.05.2022)
Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
Иммунолог Крючков предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил
в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, какие признаки на это указывают.
Всплески распространения коронавирусной инфекции
возможны на территории России в мае и июне, первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны, считает Крючков.
"В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном", — отметил иммунолог.
По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют определенные статистические данные.
"Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций", — уточнил Крючков.
Большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом, полагает он.
"Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России", — сказал иммунолог.
По его мнению, более масштабного подъема заболеваемости COVID-19 стоит опасаться осенью.
"На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции" — такой прогноз дал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.