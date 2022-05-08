https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787453010.html

Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России

Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России - РИА Новости, 08.05.2022

Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России

В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T02:10

2022-05-08T02:10

2022-05-08T12:50

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, какие признаки на это указывают.Всплески распространения коронавирусной инфекции возможны на территории России в мае и июне, первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны, считает Крючков."В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном", — отметил иммунолог.По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют определенные статистические данные."Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций", — уточнил Крючков.Большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом, полагает он."Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России", — сказал иммунолог.По его мнению, более масштабного подъема заболеваемости COVID-19 стоит опасаться осенью."На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции" — такой прогноз дал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии