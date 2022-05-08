https://ria.ru/20220508/kompensatsiya-1787491261.html

Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей

Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей - РИА Новости, 08.05.2022

Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей

Для поддержки пострадавших от пожаров во время ЧС в селе Новоалександровка Омской области выделят 25 тысяч рублей, рассказал в своем официальном Telegram-канале РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:00

2022-05-08T12:00

2022-05-08T12:00

омск

происшествия

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ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Для поддержки пострадавших от пожаров во время ЧС в селе Новоалександровка Омской области выделят 25 тысяч рублей, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.Сумму выделят из резервного фонда администрации города. Она будет единовременной."Подписал документ о выделении средств из резервного фонда администрации города для поддержки пострадавших при ЧС в Новоалександровке. Сумма единовременной выплаты составит 25 тысяч рублей на каждого. Это позволит людям перекрыть какие-то первоочередные нужды", - написал Шелест.Новоалександровка территориально относится к Омску. На месте пожара в настоящее время работает комиссия администрации Советского округа. Специалисты составляют акты по каждому сгоревшему дому.Эти документы понадобятся при оформлении дополнительных мер социальной поддержки.Сотрудниками омского УМВД организовано оформление временных удостоверений личности тем, кто утратил в пожаре паспорта. В социальных центрах идет работа по формированию и выдаче продуктовых наборов. Начат сбор одежды, продуктов питания, бытовой техники и предметов первой необходимости.

омск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омск, происшествия