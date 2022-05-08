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Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей - РИА Новости, 08.05.2022
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Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей
Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей - РИА Новости, 08.05.2022
Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей
Для поддержки пострадавших от пожаров во время ЧС в селе Новоалександровка Омской области выделят 25 тысяч рублей, рассказал в своем официальном Telegram-канале РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:00
2022-05-08T12:00
омск
происшествия
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ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Для поддержки пострадавших от пожаров во время ЧС в селе Новоалександровка Омской области выделят 25 тысяч рублей, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.Сумму выделят из резервного фонда администрации города. Она будет единовременной."Подписал документ о выделении средств из резервного фонда администрации города для поддержки пострадавших при ЧС в Новоалександровке. Сумма единовременной выплаты составит 25 тысяч рублей на каждого. Это позволит людям перекрыть какие-то первоочередные нужды", - написал Шелест.Новоалександровка территориально относится к Омску. На месте пожара в настоящее время работает комиссия администрации Советского округа. Специалисты составляют акты по каждому сгоревшему дому.Эти документы понадобятся при оформлении дополнительных мер социальной поддержки.Сотрудниками омского УМВД организовано оформление временных удостоверений личности тем, кто утратил в пожаре паспорта. В социальных центрах идет работа по формированию и выдаче продуктовых наборов. Начат сбор одежды, продуктов питания, бытовой техники и предметов первой необходимости.
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омск, происшествия
12:00 08.05.2022
 
Пострадавшим от пожаров в Омской области семьям выделят по 25 тысяч рублей

Пострадавшим от пожаров в селе Новоалександровка семьям выделят по 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит пожар в Омской области
Сотрудник МЧС тушит пожар в Омской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник МЧС тушит пожар в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Для поддержки пострадавших от пожаров во время ЧС в селе Новоалександровка Омской области выделят 25 тысяч рублей, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Сумму выделят из резервного фонда администрации города. Она будет единовременной.
"Подписал документ о выделении средств из резервного фонда администрации города для поддержки пострадавших при ЧС в Новоалександровке. Сумма единовременной выплаты составит 25 тысяч рублей на каждого. Это позволит людям перекрыть какие-то первоочередные нужды", - написал Шелест.
Новоалександровка территориально относится к Омску. На месте пожара в настоящее время работает комиссия администрации Советского округа. Специалисты составляют акты по каждому сгоревшему дому.
Эти документы понадобятся при оформлении дополнительных мер социальной поддержки.
Сотрудниками омского УМВД организовано оформление временных удостоверений личности тем, кто утратил в пожаре паспорта. В социальных центрах идет работа по формированию и выдаче продуктовых наборов. Начат сбор одежды, продуктов питания, бытовой техники и предметов первой необходимости.
 
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