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Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2022
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Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев
Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2022
Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европу пришел призрак коммунизма, поскольку обеспеченные страны хотят заставить платить за российских газ для РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:40
2022-05-08T12:40
дмитрий медведев
европа
россия
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европу пришел призрак коммунизма, поскольку обеспеченные страны хотят заставить платить за российских газ для других."Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов – Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко", - добавил он.Ранее испанская газета Pais сообщила, что Еврокомиссия 18 мая намерена утвердить план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, в рамках которого государства-члены, имеющие другие источники поставок, должны будут делиться топливом со странами, пострадавшими от прекращения поставок. По информации издания, Брюссель потребует ввести нормирование энергии, которое затронет в первую очередь промышленность, таким образом, чтобы предприятия стран, не испытывающих проблем с снабжением, не имели конкурентных преимуществ перед теми, кто пострадал от прекращения поставок.
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дмитрий медведев, европа, россия, экономика
12:40 08.05.2022
 
Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: в Европу пришел призрак коммунизма

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европу пришел призрак коммунизма, поскольку обеспеченные страны хотят заставить платить за российских газ для других.
"Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов – Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко", - добавил он.
Ранее испанская газета Pais сообщила, что Еврокомиссия 18 мая намерена утвердить план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, в рамках которого государства-члены, имеющие другие источники поставок, должны будут делиться топливом со странами, пострадавшими от прекращения поставок. По информации издания, Брюссель потребует ввести нормирование энергии, которое затронет в первую очередь промышленность, таким образом, чтобы предприятия стран, не испытывающих проблем с снабжением, не имели конкурентных преимуществ перед теми, кто пострадал от прекращения поставок.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:37
El Pais опубликовала план Брюсселя на случай отключения российского газа
 
Дмитрий МедведевЕвропаРоссияЭкономика
 
 
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