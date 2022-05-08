https://ria.ru/20220508/kommunizm-1787498083.html

Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев

Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2022

Европу посетил призрак коммунизма, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европу пришел призрак коммунизма, поскольку обеспеченные страны хотят заставить платить за российских газ для РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:40

2022-05-08T12:40

2022-05-08T12:40

дмитрий медведев

европа

россия

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европу пришел призрак коммунизма, поскольку обеспеченные страны хотят заставить платить за российских газ для других."Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов – Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко", - добавил он.Ранее испанская газета Pais сообщила, что Еврокомиссия 18 мая намерена утвердить план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, в рамках которого государства-члены, имеющие другие источники поставок, должны будут делиться топливом со странами, пострадавшими от прекращения поставок. По информации издания, Брюссель потребует ввести нормирование энергии, которое затронет в первую очередь промышленность, таким образом, чтобы предприятия стран, не испытывающих проблем с снабжением, не имели конкурентных преимуществ перед теми, кто пострадал от прекращения поставок.

https://ria.ru/20220508/gaz-1787479450.html

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Влада Копылова

дмитрий медведев, европа, россия, экономика