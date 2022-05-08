https://ria.ru/20220508/kiberataka-1787492473.html
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 08.05.2022
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке
Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:05
2022-05-08T12:05
2022-05-08T12:05
технологии
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МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке."Наш сайт tvzvezda.ru подвергся DDOS-атаке, возможны перебои в его работе", - сообщается в Telegram-канале телеканала.Отмечается, что несмотря на все попытки злоумышленников, телеканал продолжает публиковать новости."Вы всегда можете получать информацию через мобильную версию - https://m.tvzvezda.ru/news/ и наши соцсети", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/klimenko-1784201066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке, но продолжил работу