https://ria.ru/20220508/kiberataka-1787492473.html

Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке

Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 08.05.2022

Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке

Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:05

2022-05-08T12:05

2022-05-08T12:05

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/63/1474206362_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_3d2e4c27bb6f6c41eb944688d8220fad.jpg

МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке."Наш сайт tvzvezda.ru подвергся DDOS-атаке, возможны перебои в его работе", - сообщается в Telegram-канале телеканала.Отмечается, что несмотря на все попытки злоумышленников, телеканал продолжает публиковать новости."Вы всегда можете получать информацию через мобильную версию - https://m.tvzvezda.ru/news/ и наши соцсети", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/klimenko-1784201066.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии