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Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 08.05.2022
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Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке - РИА Новости, 08.05.2022
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке
Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:05
2022-05-08T12:05
технологии
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МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке."Наш сайт tvzvezda.ru подвергся DDOS-атаке, возможны перебои в его работе", - сообщается в Telegram-канале телеканала.Отмечается, что несмотря на все попытки злоумышленников, телеканал продолжает публиковать новости."Вы всегда можете получать информацию через мобильную версию - https://m.tvzvezda.ru/news/ и наши соцсети", - добавляется в сообщении.
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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технологии
12:05 08.05.2022
 
Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке

Сайт телеканала "Звезда" подвергся DDOS-атаке, но продолжил работу

© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Fotolia / Andrey Popov
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Сайт телеканала "Звезда" в воскресенье подвергся DDOS-атаке.
"Наш сайт tvzvezda.ru подвергся DDOS-атаке, возможны перебои в его работе", - сообщается в Telegram-канале телеканала.
Отмечается, что несмотря на все попытки злоумышленников, телеканал продолжает публиковать новости.
"Вы всегда можете получать информацию через мобильную версию - https://m.tvzvezda.ru/news/ и наши соцсети", - добавляется в сообщении.
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 22:50Сказано в эфире
Клименко: у нас две проблемы с DDoS-атаками
 
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